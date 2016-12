West Ham, non solo Bacca: in attacco idea Pratto

24/12/2016 03:19

PRATTO WEST HAM / Il West Ham, per ammissione del suo manager Slaven Bilic, è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Da tempo il milanista Carlos Bacca è nel mirino degli 'Hammers', ma non solo: secondo quanto riferito da 'The Sun', i londinesi starebbero valutando anche la candidatura di Lucas Pratto, 28enne centravanti della Nazionale argentina che milita attualmente nell'Atletico Mineiro.

M.R.