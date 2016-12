Atalanta, Gomez massaggia Pinilla: "Cosa non si fa per un amico?"

23/12/2016 15:20

GOMEZ PINILLA / E' tempo di vacanza per i calciatori della Serie A: dopo le partite di ieri, le squadre hanno ordinato il rompete le righe e per molti giocatori del nostro campionato è partito il pellegrinaggio verso mete esotiche e spiaggie assolate. Non sono da me Alejandro Gomez e Mauricio Pinilla che hanno deciso di volare insieme a Dubai: Gasperini in campo li ha separati, ma fuori i due sembrano davvero indivisibili. A dimostrarlo il video pubblicato dal 'Papu' sul suo profilo Instagram: l'argentino spalma della crema solare al suo compagno di squadra tra le risate generali.

B.D.S.