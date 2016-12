Barcellona, Luis Enrique punge Ronaldo: "Messi il migliore, ridicoli i Meloni d'Oro"

23/12/2016 15:15

LUIS ENRIQUE MESSI RONALDO / Campione d'Europa con il Real Madrid e con il Portogallo, Cristiano Ronaldo si è ovviamente aggiudicato anche il Pallone d'Oro 2016. Un riconoscimento che in casa Barcellona non sembra ancora essere stato digerito. E così, dopo Sergi Roberto, è stato il turno del tecnico blaugrana Luis Enrique sminuire indirettamente l'asso delle 'Merengues' incensando il suo pupillo. "Messi può fare qualunque cosa, è diverso dagli altri, può giocare in qualunque ruolo, anche da difensore centrale, e sarebbe comunque il migliore - le parole riportate da 'goal.com' - E' ridicolo parlare di premi, di 'Meloni d'Oro' e di altro: non ci sono altri come lui, non c'è niente da fare".

M.R.