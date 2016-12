24/12/2016 02:31

OSASUNA CAPARROS / Ultimo in classifica nella Liga con appena sette ounti conquistati in sedici partite, l'Osasuna valuta la possibilità di cambiare guida tecnica: come si legge su 'fichajes.com', il club spagnolo starebbe pensando all'estero di Joaquin Caparros. Al momento l'allenatore resta in sella ma il presidente Sabalza ha tenuto a chiarire che "si prenderanno tutte le decisioni utili per il bene del club".

B.D.S.