Calciomercato Milan, Bilic torna alla carica: "Ci serve Bacca"

Maurizio Russo

23/12/2016 14:55

CALCIOMERCATO MILAN BACCA / Il calciomercato Milan rischia di essere infruttuoso anche nella sessione invernale che sta per aprirsi. Nonostante il versamento di una seconda caparra da 100 milioni di euro da parte del gruppo cinese che rileverà il club da Berlusconi, infatti, l'attuale amministratore delegato rossonero Adriano Galliani ha fatto sapere che ci sono grosse problematiche per portare avanti le trattative. A meno che non verrà sacrificato qualcuno per fare cassa, quindi, Montella potrebbe non avere i rinforzi chiesti a gennaio. In tale ottica il maggiore indiziato resta sempre lo stesso: Carlos Bacca. Il centravanti colombiano ha diversi estimatori sul calciomercato e la sua quotazione si aggira ancora intorno ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, nuovo assalto West Ham a Bacca

Corteggiato a lungo ma vanamente lo scorso agosto, il West Ham è pronto a rifarsi sotto per Bacca. Le prime punte nella rosa degli 'Hammers' finora hanno deluso le aspettative, con Zaza che non si è ambientato in Premier League e Carroll che non è tornato quello di prima dell'infortunio. In conferenza stampa il manager della formazione londinese Bilic è uscito allo scoperto, ammettendo che il bomber milanista è ancora nei suoi pensieri: "In estate Bacca era uno dei nostri obiettivi di calciomercato, abbiamo provato a prenderlo: i giornali lo hanno scritto ed era vero. Ma poi l'affare non è andato in porto a causa di alcune questioni e lui ha deciso di restare in Italia. Ora però non sta giocando molto e questo potrebbe rappresentare un problema per lui. Nel campionato inglese c'è sempre un margine di rischio, anche con giocatori in forma e che giocano ogni settimana. Ci serve Bacca oppure uno come lui".