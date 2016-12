Serie A, Tavecchio 'boccia' Galliani: "Il campionato non si tocca"

23/12/2016 14:44

SERIE A TAVECCHIO / Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ora Doha ha conquistato anche il Milan: Galliani ha proposto di giocare anche la Serie A fuori Italia ma il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha immediatamente bocciato l'idea.

A 'Sky' il numero uno del calcio italiano si è soffermato anche sulle news Serie A: "Giocare a Doha la Supercoppa è giusto: i tifosi italiani non sono contenti ma ci sono le televisioni e tutto ciò che serve per esportare un po' di made in Italy. La proposta di Galliani di giocare la Serie A all'estero? No, il campionato è peculiare per l'Italia. Dobbiamo essere con la nostra gente i Italia, poi coppa e singole partite per esportare il nostro brand ben vengano".

Il discorso poi scivola sui giovani e sull'esordio del baby Pellegri: "Stiamo recuperando anche Juventus e Milan stanno utilizzando i giovani. E' una necessità per il futuro. Abbiamo 800mila giovani, non è possibile che non ne troviamo 100 idonei per fare la differenza in campionato".

Tavecchio e il ritorno di Conte

Infine, si parla di Conte, che nel calciomercato estivo è approdato al Chelsea: "Per noi è stato una meteora che ha lasciato tanto, ha costruito quello che ci aspettavamo. Ora le cose sono cambiate, siamo contenti del nuovo. Sapevo che avrebbe fatto risultati imporanti anche all'estero. Ci ritroveremo? Lui è molto legato alla maglia azzurra e spero che in futuro ritorni".

B.D.S.