Viaggi, da Roma a Praga: le 10 capitali europee ideali per lo shopping

23/12/2016 14:38

VIAGGI LE 10 CAPITALI EUROPEE SHOPPING / ROMA - Natale, regali e shopping, ma anche viaggi. TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione di viaggi, ha stilato la Top 10 delle capitali europee ideali per unire agli acquisti un viaggio alla scoperta delle città più affascinanti del Vecchio Continente.

Al primo posto di questa speciale classifica c’è Roma che batte Parigi e le sue rinomate boutique. La capitale francese si piazza al secondo posto. Sul terzo gradino del podio Lisbona. In classifica c’è anche Berlino, nona, dove purtroppo lo shopping natalizio quest’anno è stato segnato dal grave attacco terroristico del 20 dicembre scorso.

Top 10 capitali europee per lo shopping e alcuni consigli del portale di viaggi:

1.Roma, Italia – “Dopo una visita al Pantheon e al centro storico della città, nulla di meglio di un po’di shopping nella centralissima Via Condotti”.

2.Parigi, Francia – “Potrete sbizzarrirvi tra un tour a caccia di affari al Mercato delle pulci di St-Ouen o dedicarvi ad acquisti decisamente più chic alle Galeries Lafayette, mentre se la moda è il vostro interesse principale, troverete il regalo perfetto partecipando al Tour della moda e dei profumi per piccoli gruppi a Le Marais”.

3.Lisbona, Portogallo – “Gli amanti dello shopping possono affidarsi all’esperienza di una guida del posto e prenotare un tour di shopping o andare a caccia di affari con una gita di un giorno al Freeport Fashion Outlet”.

4.Atene, Grecia – “Tappa imperdibile per gli amanti dello shopping il mercato di Monastiraki frequentato da turisti e persone del luogo”.

5.Amsterdam, Paesi Bassi - “L’incantevole quartiere di Jordaan è il posto ideale per respirare l’atmosfera di Amsterdam e coniuga negozi di ogni genere con ottimi ristoranti. E se volete portare a casa un souvenir della città o acquistare prodotti locali, il mercato di Albert Cuyp Market è il posto ideale per i vostri acquisti”.

6.Budapest, Ungheria – da vedere il “Central Market e l’imperdibile Book Cafe – Lotz Terem”.

7.Londra, Regno Unito - “Potrete scoprire i pezzi vintage e di moda underground di Camden Market e se ancora non avete trovato quello che fa per voi, da Harrod’s probabilmente lo troverete!”

8.Praga, Repubblica Ceca – E’ una “capitale moderna e vitale come vi dimostrerà una visita al Palladium Shopping Center. Se siete amanti dei prodotti tipici e dell’artigianato, invece, troverete ciò che fa per voi in uno dei tanti negozietti di Manuifaktura.

9.Berlino, Germania – il portale consiglia “i celebri negozi e centri commerciali come il KaDeWe e il Mall of Berlin”.

10.Madrid, Spagna – “Gli amanti dello shopping che possono lasciarsi ispirare dai negozi della Gran Via o spulciare le offerte del famoso Rastro”.

I CRITERI DELLA CLASSIFICA - La classifica delle migliori capitali europee per lo shopping è basata sul numero totale di attività commerciali per lo shopping, il numero di attività commerciali per lo shopping con un punteggio buono, la frequenza con cui viene menzionata la parola shopping nelle recensioni relative alla destinazione, e il punteggio medio delle recensioni che parlano di shopping in tutte le lingue disponibili su TripAdvisor.com. “I veri amanti dello shopping sanno quanto la caccia all’acquisto perfetto possa essere impegnativa - ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia - La classifica delle 10 capitali europee ideali per lo shopping aiuta i viaggiatori e gli amanti degli acquisti a individuare la capitale perfetta dove trascorrere un week-end che combini la scoperta di una bellissima città con una vasta scelta di negozi, mercatini e centri commerciali”.

S.C.