Inter, Ranocchia e la fascia a Icardi: "Sì è capitani tutti i giorni"

23/12/2016 14:26

INTER RANOCCHIA / Andrea Ranocchia vuole riprendersi l'Inter: in un'intervista riportata da 'ansa.it', il difensore nerazzurro racconta il suo momento di forma e gli obiettivi della squadra. Si parte dalla fascia di capitano, ormai non più sul suo braccio: "Me la tolsero per darla a Icardi. Venivo da un'annata non positiva ed ero attaccato su tutti i fronti. Sono ancora vivo e sto meglio di prima. La fascia è solo un pezzo di stoffa, capitani lo si è tutti i giorni e io do tutto per l'Inter".

Per il calciatore l'Inter può ambire ancora alla Champions: "Sì, è possibile. Tutto può ancora succedere anche grazie a Pioli, allenatore esperto e preparato. Gabigol? Deve meritare il posto come tutto".

B.D.S.