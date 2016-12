Calciomercato Cagliari, caos Rastelli: i risultati potrebbero non bastare

Maurizio Russo

23/12/2016 14:16

RASTELLI CAGLIARI / Vincere l'ultima partita prima della sosta natalizia solitamente garantisce ad una squadra di passare delle serene festività. Ma non è questo il caso del Cagliari. Il rocambolesco successo casalingo 4-3 in rimonta sul Sassuolo, infatti, ha lasciato diversi strascichi in casa rossoblu. Tra le neopromosse i sardi sono quelli che hanno fatto più punti (anche più di Crotone e Pescara messi insieme, ndr) e la classifica è più che positiva: dodicesimo posto a pari merito con Genoa e Sampdoria con ben 13 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Eppure ad Assemini regna il caos e non si escludono colpi di scena nel calciomercato Cagliari: come testimoniato dalla partita di ieri, non corre buon sangue tra i senatori ed il tecnico Massimo Rastelli. Prima la scenata di Dessena al momento del cambio, con il centrocampista che ha preso a calci un cartellone pubblicitario, poi la mancata stretta di mano da parte di Sau quando è stato sostituito.

Calciomercato Cagliari, se salta Rastelli può arrivare De Biasi

Sebbene davanti ai microfoni lo stesso Rastelli abbia cercato di smontare i casi, le reazioni dei due capitani rossoblu non sono passate inosservate. Complice la sosta, il presidente Giulini sta prendendo tempo per fare le sue valutazioni: qualora fosse arrivata una sconfitta con il Sassuolo l'esonero sembrava quasi scontato, ma i tre punti contro i neroverdi potrebbero non bastare. A parte il rapporto con una parte dello spogliatoio, al tecnico campano vengono imputati i troppi gol subiti (42 in 18 giornate, peggior difesa della Serie A, ndr) ed il pessimo andamento esterno con 4 punti in 9 gare - peggio ha fatto solo il Crotone - troppo distante da quello interno, con i sardi che sarebbero ad un punto dal terzo posto. Come anticipato da Calciomercato.it, qualora dovesse maturare la separazione, il Cagliari potrebbe virare su Gianni De Biasi, attuale commissario tecnico dell'Albania finito nel mirino anche degli spagnoli dell'Alaves e dei turchi del Trabzonspor.