Juventus-Milan, sorpresa Allegri: Dybala in panchina. Le ultime sulle formazioni

23/12/2016 14:05

JUVENTUS MILAN FORMAZIONI / Allegri prova a sparigliare le carte in vista della Supercoppa italiana: questo pomeriggio alle 17.30 le news Juventus saranno concentrate sulla sfida contro il Milan che assegnerà il primo trofeo dell'anno calcistico, l'ultimo di quello solare. Un match che i bianconeri affronteranno con un attacco 'pesante': il tecnico toscano, infatti, come riferisce 'Sky', avrebbe deciso di lasciare in panchina Paulo Dybala e affidarsi al duo Mandzukic-Higuain. Una scelta che premia Pjanic che andrà ad agire alle spalle della coppia di attaccanti nel ruolo di trequartista nel 4-3-1-2 sul quale punterà la squadra campione d'Italia. Salvo ulteriori sorprese dell'ultim'ora, toccherà quindi al bosniaco innescare il 'Pipita' e Mandzukic, mentre Dybala potrebbe essere chiamato a gara in corsa.

Sul fronte Milan, resta in piedi il ballottaggio Bacca-Lapadula, con il colombiano che è in netto vantaggio sul compagno di squadra. Il campo è pronto a dare il suo verdetto, poi per Juventus e Milan ci saranno anche incroci di mercato: a gennaio il calciomercato vedrà agire con strategie differenti.

Juventus-Milan, le ultime sulle formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon: Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Ales Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Higuain, Mandzukic. A disp.: Neto, Audero, Rugani, Benatia, Evra, Cuadrado, Andersson, Hernanes, Lemina, Asamoah, Dybala, Pjaca. All. Allegri.

Ballottaggi: Pjanic 80%-Dybala 20%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonucci, Dani Alves

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. Gabriel, Plizzari, Zapata, Gomez, Antonelli, Poli, Honda, Sosa, Pasalic, Adriano. Lapadula Niang.

All. Montella. Ballottaggi: Bacca 80%-Lapadula 20%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calabria, Montolivo, Mati Fernandez