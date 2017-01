SPECIALE CM.IT - Calciomercato, da Totti a Lichtsteiner: i giocatori in scadenza 2017 in Serie A

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

01/01/2017 17:00

CALCIOMERCATO SERIE A ELENCO CALCIATORI SCADENZA 2017/ ROMA - Il calciomercato estivo ha appena chiuso i battenti, ma per tanti club iniziano già a pianificare i prossimi colpi. Il calciomercato Serie A offre tanti giocatori in scadenza di contratto a giugno, e quindi tesserabili a costo zero per il prossimo campionato: alcuni sono vicini al rinnovo, mentre altri non sembrano affatto sicuri di prolungare col proprio attuale club. Da Lichtsteiner a Totti, passando per De Rossi, ecco una lista completa dei calciatori di Serie A con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2017.

Calciomercato Serie A, i giocatori in scadenza 2017

Atalanta: Bassi, Stendardo, Migliaccio, Pinilla

Bologna: Ferrari, Morleo, Taider, Floccari, Acquafresca

Cagliari: Borriello*, Munari, Storari, Colombo, Di Gennaro

Chievo: Bressan, Spolli, Dainelli, Gobbi, Frey, Sardo, Hetemaj, Izco

Crotone: Claiton, Salzano, Nicoletti, De Giorgio

Empoli: Pugliesi, Zambelli, Croce, Maccarone

Fiorentina: Gonzalo Rodriguez

Genoa: Burdisso, Veloso, Cofie, Pandev

Inter: Berni, Carrizo, Felipe Melo, Palacio, Andreolli

Juventus: Evra, Lichtsteiner

Lazio: Vinicius, Alvaro Gonzalez

Milan: Honda

Napoli: El Kaddouri, R. Insigne

Palermo: Andelkovic, Vitiello, Quaison

Pescara: Aldegani, Campagnaro, Bruno

Roma: Totti, De Rossi, Emerson Palmieri

Sampdoria: Cassano, Silvestre, Palombo

Sassuolo: Pegolo, Pomini, Terranova, Cannavaro, Peluso, Gazzola, Magnanelli, Biondini

Torino: Padelli, Bovo, Moretti, Molinaro, Vives,

Udinese: Felipe