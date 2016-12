Calciomercato Inter, Simeone: "Potrei rimanere all'Atletico. Ecco cosa serve..."

23/12/2016 13:33

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE / L'Inter sta godendo dei benefici della cura Pioli: i nerazzurri infatti si sono rimessi in carreggiata e stanno recuperano punti in classifica. Il gioco è migliorato ed anche alcuni elementi come Kondogbia e Gabriel Barbosa stanno dando segnali positivi. Sulla sfondo però il calciomercato Inter non può che continuare ad essere legato al grande tema Simeone, il tecnico dell'Atletico Madrid infatti non ha mai nascosto il desiderio un giorno di guidare i nerazzurri. Le recenti dichiarazioni del 'Cholo' hanno fatto sognare i tifosi milanesi, ma oggi ci sono da registrare le nuove parole dell'allenatore dei 'Colchoneros': "Ho detto che un giorno potrei allenare l'Inter e tutti mi vedono già lontano dall'Atletico".

Calciomercato Inter, Simeone sul futuro: matrimonio rimandato?

Simeone infatti ha toccato anche il tema calciomercato in un'intervista al quotidiano spagnolo 'Marca' intervenendo sul contratto e sull'ipotesi di un addio futuro: "Aver ridotto il mio contratto è stata una decisione giusta per me e per il club. Il fatto di avere meno anni rimanenti mi sprona a guadagnarmi il rinnovo attraverso il lavoro e questo è un bene anche per la società. Se i vertici dimostrano di volermi tenere e fanno degli sforzi importanti per rimanere ad alto livello, penso che si possa ancora andare avanti assieme".

O.P.