Calciomercato Juventus, Bilic annuncia il ritorno di Zaza

23/12/2016 13:21

JUVENTUS ZAZA VALENCIA WEST HAM - Simone Zaza non verrà riscattato dal West Ham. La notizia era già nell'aria, adesso è arrivata la conferma del manager degli 'Hammers', Slaven Bilic, in conferenza stampa: "Perché non gioca? Se scende in campo 14 volte, siamo obbligati a riscattarlo. Per questo non ha fatto parte del gruppo negli ultmi match. Parlerò con lui del suo e troveremo la soluzione giusta per tutti". Sulle tracce dell'attaccante, che farà dunque ritorno alla Juventus, c'è il forte interesse del Valencia di Cesare Prandelli.

A.L.