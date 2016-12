Cronaca, aereo libico dirottato: 118 persone a bordo, rilasciate donne e bambini

23/12/2016 12:57

AEREO DIROTTATO LIBIA MALTA - AGGIORNAMENTO 13.23: I dirottatori hanno fatto scendere dall'aereo le 28 donne e un bambino presenti dopo due ore. Lo scalo e tutto lo spazio aereo è stato chiuso, gli aerei in arrivo riposizionati su altri aeroporti. L'aereo è circondato dalle forze speciali maltesi.

ORE 12.57: Non si fermano le notizie di cronaca. Dopo la morte del presunto attentatore di Berlino, ucciso durante un conflitto a fuoco nella notte a Sesto San Giovanni con la polizia italiana, un aereo libico è stato dirottato a Malta. Il velivolo della Afriqiyah Airline, in viaggio verso Tripoli, è stato dirottato all'aeroporto di Luqa. A bordo 118 persone, i due dirottatori sarebbero armati e avrebbero minacciato di far esplodere tutto. In corso le trattative tra le parti per risolvere pacificamente la situazione.

seguiranno aggiornamenti

A.L.