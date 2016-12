Lega Pro, Lucarelli sprona i suoi: "Facciamo troppi preliminari. Quando c'è da..."

23/12/2016 12:45

CONFERENZA LUCARELLI SESSO / Alle volte la rabbia di una sconfittà può far scappare delle parole forti, delle dichiarazioni che magari poi vengono ritrattate, non è probabilmente il caso di Cristiano Lucarelli, allenatore del Messina, che è stato protagonista di una conferenza stampa comunque molto colorita. I siciliani hanno infatti perso contro il Siracusa per 2-0 e dopo il ko il tecnico si è presentato davanti i giornalisti rimproverando i suoi per l'atteggiamento. Non è passato inosservata una frase dai contenuti 'per adulti': "Siamo buoni solamente a fare i preliminari, poi però quando c'è da andare al sodo non sappiamo combinare nulla".

O.P.