Supercoppa, la cronaca di Juventus-Milan 1-1 (3-4 d.c.r.)

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/12/2016 17:33

JUVE MILAN DIRETTA SUPERCOPPA - Ci siamo, è il giorno di Juventus-Milan. A Doha, in Qatar, le squadre di Massimiliano Allegri e Vincenzo Montella si affrontano per la conquista della Supercoppa Italiana. I bianconeri arrivano all'appuntamento da capolista della serie A e dopo la vittoria sulla seconda in classifica, la Roma. Dall'altra parte, la sconfitta proprio con i giallorossi e il pareggio interno con l'Atalanta, hanno frenato un po' la corsa dei rossoneri. In ogni caso, in una partita secca nulla è mai scontato: ci si aspetta una particolare spettacolare. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Jassim Bin Hamad Stadium'.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Higuain, Mandzukic. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All. Montella

ARBITRO: Damato