Roma, Spalletti: "Con la Juventus si può perdere. Con Empoli e Cagliari no..."

23/12/2016 12:16

ROMA SPALLETTI - A mente fredda, sulle frequenze di 'Roma Radio', Luciano Spalletti è tornato oggi a parlare della sconfitta contro la Juventus e della gara di ieri contro il Chievo che ha visto la sua Roma conquistare i 3 punti: "E' un bel Natale perché ieri abbiamo visto uno stadio festante - ha esordito il tecnico dei giallorossi - Abbiamo lavorato nel modo corretto, giocando una buona partita contro il Chievo e non era facile. Dopo la Juventus, ci siamo detti che non dovevamo buttare via tutto e cancellare quanto di buono fatto finora. Oggi è tutto l'opposto di quel che ti poteva sembrare sette giorni fa. Ieri abbiamo fatto un passo in avanti sotto l'aspetto della maturità e della determinazione. La gara con la Juve si può sbagliare, quelle con Empoli, Cagliari etc dobbiamo portarle a casa. Complimenti al sottoscritto? Facciamoli ai giocatori, sono loro che scendono in campo, che si allenano, faticano. E' un gruppo bello ed importante questo. Quest'anno ci abbiamo messo un pochettino a carburare, ora siamo molto più forti dell'inizio. Si sono infortunati inizialmente alcuni giocatori: questo ha influito a non trovare subito la quadratura. I ragazzi si sono tutti messi subito a disposizione, accettando anche di modificare alcune cose. Abbiamo perso un po' di tempo ad 'essere squadra', ora possiamo fare buone cose. Per salire uno scalino in più? L'esempio è El Shaarawy: in base a quelle che sono le sue caratteristiche, ieri ha dimostrato di poter fare un lavoro eccellente, se mette quel pizzico di determinazione e cattiveria in più, può fare benissimo. Ieri sera poteva fare 2 se non 3 gol. L'augurio ai miei giocatori? Se riusciamo ad essere uniti e coinvolti in quello che ricerchiamo, possamo far diventare tutti i giorni Natale. Dipende dalla nostra volontà di pensare per un unico obiettivo. Se il supporto di quello spicchio di stadio di ieri, venisse fuori sempre da tutto lo stadio, magari quelle vittorie verrebbero fuori anche le altre volte".

F.S.