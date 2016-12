Crystal Palace, la prima scelta è Allardyce!

23/12/2016 11:58

CRYSTAL PALACE - Dopo le voci sul Sunderland, dalle colonne del tabloid britannico 'Mirror' si parla nuovamente di un possibile imminente ritorno in panchina per Sam Allardyce. Questa volta, il club interessato sarebbe il Crystal Palace, senza guida tecnica, dopo le dimissioni rassegnate da Alan Pardew in seguito alla sconfitta contro il Chelsea. Come è noto, il 62enne allenatore inglese, è stato esonerato dal ruolo di CT della selezione dei 'Tre Leoni' dalla FA lo scorso settembre, in seguito alle polemiche generate da un video che lo ritraeva mentre spiegava come fosse possibile aggirare le regole della Federazione.

F.S.