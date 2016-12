Calciomercato Premier League, Rodriguez non si muove!

24/12/2016 02:00

CALCIOMERCAOT PREMIER LEAGUE - Jay Rodriguez non si muove. Almeno questo trapela dalle colonne del tabloid britannico 'Mirror' che rivela la volontà del Southampton di confermare in rosa il 27enne attaccante inglese, nonostante il rinnovato pressing di diverse formazioni. Già in estate, il West Bromwich, il Sunderland, l'Hull City e il Watford, avevano sondato il terreno con la dirigenza dei 'Saints' per il calciatore che sembrava intenzionato a cambiare aria per scendere in campo con maggiore continuità. Ma l'infortunio alla spalla di Charlie Austin (fuori per quattro mesi), ha poi cambiato le carte in tavola. Lo stesso Rodriguez pare essersi definitivamente convinto a non voler fare le valigie.

F.S.