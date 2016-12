24/12/2016 01:04

NEWS PIACENZA / Piacenza alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Come riporta 'Gazzamercato', il club che milita nel 'Girone A' di Lega Pro avrebbe messo nel mirino Antonio Montella del Pisa, centravanti in uscita dato il poco spazio trovato finora. Ci sarebbe già stato un summit positivo con l'entourage. Montella potrebbe essere il nuovo acquisto piacentino.

M.D.A.