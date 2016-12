Calciomercato Torino, Iturbe: la chiave è Iago Falque. La proposta della Roma

23/12/2016 11:25

CALCIOMERCATO ITURBE / Il Torino ha deciso di fare sul serio per Juan Manuel Iturbe: il paraguaiano è il nome sul quale la dirigenza granata si è decisa a puntare in vista di gennaio per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa con la Roma sarebbe già in una fase avanzata, ma i giallorossi avrebbe posto una condizione per dare il via libera al prestito: il 'Toro' dovrebbe prima riscattare Iago Falque a 6 milioni di euro. Il direttore sportivo Petrachi avrebbe dato il suo assenso in cambio di un piccolo sconto, come riporta 'Tuttosport'.

O.P.