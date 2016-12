Calciomercato Cosenza, UFFICIALE: esonerato Roselli

23/12/2016 11:18

COSENZA ROSELLI ESONERO - AGGIORNAMENTO ORE 11.47: Adesso è ufficiale: attraverso il proprio sito, il Cosenza ha comunicato l'esonero del tecnico Roselli (da oltre due anni in Calabria). La squadra è stata momentaneamente affidata al vice allenatore Stefano De Angelis.

ORE 11.18: All'indomani del pareggio nel derby col Catanzaro, potrebbe concludersi l'avventura di Giorgio Roselli sulla panchina del Cosenza. L'allenamento mattutino, riporta 'cosenzachannel.it', è stato rimandato e il tecnico è a colloquio col presidente Guarascio che, con ogni probabilità, gli comunicherà l'esonero. I rossoblu sono al momento sesti in classifica nel girone C della Lega Pro a quota 30 punti. Per la sostituzione si fa il nome di Erra.

A.L.