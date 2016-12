Juventus-Milan, fratello di Lapadula: "Bianconero da sempre. Se segna..."

23/12/2016 10:54

JUVENTUS MILAN / Si avvicina il fischio di inizio di Juventus-Milan, finalissima di Supercoppa italiana. Gianluca Lapadula potrebbe essere tra i protagonisti in campo nella gara di stasera. Suo fratello Davide ha svelato alcuni retroscena sulla passione bianconera dell'attaccante: "Il Milan ha creduto in lui e per Montella è pronto a morire - dice alla 'Gazzetta dello Sport' - Diciamo che la Juve è una vecchia passione, il sogno di un bambino. In estate vicino alla Juve? Non ci sono rancori, Gianluca è l’esempio che si può imparare da sconfitte ed errori, a raggiungere uno scopo con sacrificio. Se segna in Supercoppa, esulta".

M.D.A.