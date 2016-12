Calciomercato Real Madrid, si punta al ritorno di Mascarell

24/12/2016 03:57

CALCIOMERCATO REAL MASCARELL - Passato in estate dal Real Madrid all'Eintracht Francoforte, Omar Mascarell sta disputando un'ottima stagione con la maglia del club della Bundesliga. Tanto da attirare nuovamente le attenzioni del suo ex club. I castigliani, riporta 'fichajes.com', hanno ceduto il 23enne centrocampista difensivo per 1 milione di euro riservandosi, però, il diritto di riacquisto per un costo massimo di 4 milioni. Gli scout della società spagnola continuano a seguire le sue prestazioni e starebbero pensando di riportarlo a 'casa' nell'estate del 2017 per evitare l'inserimento di altri club tedeschi che già si sono mossi nelle scorse settimane.

A.L.