Messico, paura per Gignac: perde i sensi dopo scontro di gioco

23/12/2016 10:30

MESSICO GIGNAC / Paura per l'attaccante del Tigres André Pierre Gignac in Messico: il bomber francese si è scontrato con il difensore avversario Bruno Valdez cadendo a terra privo di sensi nel corso della finale d'andata del campionato messicano contro il Club América. Il giocatore è stato immediatamente soccorso e ha lasciato lo stadio in ambulanza.

Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', i medici hanno riscontrato una breve perdita di memoria ma, fortunatamente, Gignac sembra aver subìto solo una forte contusione. "Dovremo però aspettare le prossime 24 ore per conoscere esattamente la situazione", le parole dell'allenatore del Tigres, Ricardo Ferretti, in conferenza stampa.

S.D.