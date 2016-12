Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO: ai dettagli per Morosini

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/12/2016 10:39

GENOA MOROSINI BRESCIA CALCIOMERCATO - Il passaggio di Leonardo Morosini dal Brescia al Genoa è davvero molto vicino. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il 21enne attaccante mancano da limare solo gli ultimi dettagli tra le società per definire chiusa la trattativa. Il talentuoso calciatore, prodotto del vivaio delle 'Rondinelle' e in estate molto vicino all'Inter, se tutto andrà come previsto si trasferirà a titolo definitivo al Genoa sin da subito per rinforzare l'attacco a disposizione di Ivan Juric, vista anche la partenza di Pavoletti in direzione Napoli. Davvero un gran colpo, a meno di cambiamenti di rotta dell'ultima ora, del 'Grifone' pronto a blindare il Nazionale Under 21 con un contratto fino al 2021.