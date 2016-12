23/12/2016 10:10

CALCIOMERCATO INTER PALACIO / Rodrigo Palacio, salvo clamorosi ripensamenti, resterà all'Inter fino alla naturale scadenza del contratto prevista a giugno 2017. Secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne di 'Tuttosport', infatti, l'attaccante nerazzurro ha detto 'no' alla proposta d'acquisto del Boca Juniors per il calciomercato invernale.

S.D.