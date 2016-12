Juventus-Milan, Zambrotta: "Bonaventura può sparigliare le carte"

23/12/2016 10:15

JUVENTUS MILAN / Il Milan prova a strappare un titolo alla Juventus. Oggi è in programma la Supercoppa italiana a Doha, dove bianconeri e rossoneri sperano di alzare il trofeo. Gianluca Zambrotta, doppio ex del match, ha fatto un commento sulla gara: "Alla Juve sono diventato grande, al Milan mi sono completato. Sono due grandi famiglie che mi hanno regalato emozioni forti e per me sarebbe un po’ difficile doverne scegliere una - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Immagino una partita bella, aperta. E quindi può finire in qualsiasi modo. Giocatori decisivi? Buffon e Higuain nel caso in cui vinca la Juve, Donnarumma e Bonaventura se avrà la meglio il Milan. Jack è quello che può sparigliare le carte".

M.D.A