Calciomercato Inter, Gnoukouri pronto a partire

23/12/2016 09:58

CALCIOMERCATO INTER - Valigie pronte per Assane Gnoukouri. La lista delle pretedenti al cartellino del centrocampista dell'Inter è infatti molto lunga. Palermo, Lugano, Pescara e soprattutto Bologna, sono le possibili piste italiane per il giocatore. Intorno al 20enne ivoriano però, si muovono anche club della Premier e della Liga. Per ora nessun club ha ancora avviato una trattativa ufficiale ma la sensazione è che il giovane africano sia destinato a partire durante la finestra invernale del calciomercato. La formula più probabile è quella del prestito ma non è da escludere nemmeno la cessione a titolo definitivo che potrebbe consentire ai nerazzurri di generare plusvalenza.

F.S.