Juventus-Milan, a Doha in palio la Supercoppa. Ma occhi puntati sul calciomercato

Andrea Della Sala (@dellas8427)

23/12/2016 10:49

SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN - Oggi pomeriggio alle 17.30 ore italiane, Juventus e Milan si daranno battaglia per l'assegnazione della Supercoppa italiana. Sarà l'ultima sfida del 2016, poi entrambi i club si concentreranno sul calciomercato per cercare di accontentare Allegri e Montella nei reparti dove richiedono maggiori ritocchi. Da una parte i bianconeri (detentori del trofeo) che vantano già vittorie che metteranno sul campo grande voglia di rivincita dopo lo scontro perso a San Siro contro il Milan; dall'altra parte i rossoneri (già vincitori sei volte della Supercoppa) che sono alla ricerca di conferme dopo un avvio di campionato sorprendente, convinti di poter contrastare l'egemonia juventina. Sfida sul campo a Doha in Qatar per la Supercoppa Italiana. Poi un occhio da parte di Juventus e Milan anche al calciomercato: Allegri è alla ricerca di un centrocampista, mentre i rossoneri si concentreranno sui rinnovi e a giugno investiranno sui nuovi innesti.

Allegri pensa al tridente pesante, Montella non rischia e dà fiducia a Bacca

Sarà l'edizione numero 29 della Supercoppa quella per cui si sfideranno Juventus e Milan. I due tecnici sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione che scoglieranno solo all'ultimo. Le news Juve vedono un Allegri intenzionato a schierare il suo undici con il 4-3-1-2 e, probabilmente, si vedranno in campo tutti e tre gli attaccanti bianconeri: Dybala dovrebbe agire alle spalle del collaudato duo Higuain-Manduzkic. A farne le spese in questo caso sarà Pjanic che potrebbe partire dalla panchina, visto che in mezzo al campo il tecnico bianconero pare preferire Khedira, Marchisio e Sturaro proprio per supportare il tridente pesante là davanti. Nel Milan Montella si affida all'esperienza e ha scelto di dare fiducia a Bacca, con Lapadula che inizlamente partirà dalla panchina; il colombiano Bacca è da sempre uomo delle grande occasione, come ricordato anche da Ciro Ferrara. Difesa confermatissima con De Sciglio e Abate sulle corsie laterali e la coppia affiatata Paletta-Romagnoli; in mezzo al campo conferma per Bertolacci che insieme a Locatelli e Kucka comporrà la linea mediana. La Juventus dovrà fare grande attenzione all'approccio alla gara, concentrandosi anche sull'approccio alla gara visto che, come ha ricordato Buffon, l'entusiasmo del Milan può essere decisivo come accaduto nella sfida di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon: Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Ales Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Dybala; Higuain, Mandzukic. A disp.: Neto, Audero, Rugani, Benatia, Evra, Cuadrado, Andersson, Hernanes, Lemina, Asamoah, Pjanic, Pjaca. All. Allegri.

Ballottaggi: Dybala 70%-Pjanic 30%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonucci, Dani Alves

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. Gabriel, Plizzari, Zapata, Gomez, Antonelli, Poli, Honda, Sosa, Pasalic, Adriano. Lapadula Niang. All. Montella.

Ballottaggi: Bacca 80%-Lapadula 20%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calabria, Montolivo, Mati Fernandez

Arbitro: Damato di Barletta

Ultimo scontro e poi testa al mercato: Juve tutto sul centrocampista, il Milan pensa ai rinnovi

Lo scontro di Doha tra Juve e Milan sarà l'utlimo del 2016 per le italiane e i due club una volta archiviata questa Supercoppa si concentreranno anche sul mercato. In casa bianconera la priorità rimane sempre il centrocampista. In pole position per la linea mediana di Allegri c'è sempre Witsel dello Zenit, inseguito a lungo in estate e in scadenza di contratto a giugno. I bianconeri lo hanno già in pugno per la prossima stagione, ma cercheranno di convincere il club russo ad anticipare il suo arrivo a Torino. Le alternative al belga non mancano: piace molto Kessié dell'Atalanta (difficilmente però i bergamaschi se ne priveranno già nel mercato di gennaio) e sono seguiti con grande attenzione anche N'Zonzi del Siviglia e Tolisso del Lione per il quale, secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, il Lione non è disposto a fare sconti. Attenzione anche a Rincon, la Roma pare in vantaggio sul centrocampista del Genoa, e a Emil Forsberg del Lipsia che potrebbe essere la sorpresa del mercato dell'ad Marotta, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it. Per quanto riguarda il Milan la sessione di trasferimenti invernale non sarà particolarmente priotecnica visto che l'ad Galliani dovrà cercare di operare a costo zero. In attesa del closing con Sino Europe (che potrebbe garantire in estate buoni investimenti) i rossoneri si concentreranno sui rinnovi: definito quello di Bonaventura, poi toccherà a Donnarumma e De Sciglio e più avanti probabilmente anche a Paletta. In entrata qualcosa potrebbe smuoversi solo nel caso partisse qualche pezzo pregiato, vedi Bacca.