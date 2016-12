Juventus-Milan, Ferrara avverte: "Attenzione a Bacca"

23/12/2016 09:15

JUVENTUS MILAN / Sale l'attesa per la finalissima di Supercoppa tra Juventus e Milan. Ciro Ferrara, ex bandiera bianconera, ha parlato del match di stasera: "L’ho alzata per ben cinque volte, la prima quando giocavo nel Napoli. Battemmo proprio la Juventus 5-1. Fu una serata indimenticabile per i tifosi azzurri - dice alla 'Gazzetta dello Sport' - Nella gara di stasera può succedere di tutto. Comunque, la Juventus è favorita. Dipenderà molto da come approccerà alla partita. Il vero rischio per la squadra di Allegri è di non affrontare la gara nel modo giusto perché si gioca in un ambiente particolare, diverso dal solito".

PERICOLO BACCA - "La squadra di Montella è giovane e spensierata e inoltre c’è Bacca, che è sempre pericoloso. E' molto bravo ad attaccare la profondità, quindi non bisognerà concedergliela".

I GIOVANI - "Rugani e Romagnoli? La Nazionale con loro due è al sicuro per il futuro. Diciamo che mi piacciono entrambi, anzi mi piace pure Caldara sul quale sembra che la Juve abbia anticipato la concorrenza. E’ anche per operazioni del genere che il club bianconero è davanti a tutti in Italia. C’è una struttura societaria importante che ha investito nello stadio e che sul mercato continua a pescare alcuni tra i migliori giovani italiani".

M.D.A.