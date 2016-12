Calciomercato Inter, da Lucas Leiva a Moutinho: pronto il colpo a centrocampo

23/12/2016 09:00

CALCIOMERCATO INTER LUCAS LEIVA MOUTINHO / L'Inter, in vista della riapertura del calciomercato a gennaio, lavora ad un colpo in entrata a centrocampo: come anticipato sulle pagine di Calciomercato.it (e confermato oggi dai quotidiani sportivi in edicola), un nome caldo per l'Inter è tornato ad essere Lucas Leiva del Liverpool. L'edizione odierna di 'Tuttosport' aggiunge una suggestione: in caso di apertura del Monaco favorevole al calciomercato Inter, a Milano a gennaio potrebbe sbarcare in prestito Joao Moutinho.

S.D.