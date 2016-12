Calciomercato Napoli, Gabbiadini saluta con un gol: le ultime

Mario D'Amiano

CALCIOMERCATO NAPOLI / Serve freddezza e coraggio per tirare un rigore all'ultimo secondo di una gara che stai perdendo. E' quanto è riuscito ad avere Manolo Gabbiadini, che nella partita della 18a giornata di Serie A tra Napoli e Fiorentina ha portato il risultato sul definitivo 3 a 3 battendo Tatarusanu dagli undici metri. Un gol che regala al Napoli un punto ma che serve, soprattutto, per salutare i suoi quasi ex tifosi nel migliore dei modi. Già, perché nemmeno questo gol servirà a Sarri e dirigenza a cambiare l'idea sull'attaccante italiano, che ha già 'sprecato' diverse occasioni per mettersi in mostra negli scorsi mesi. Così, nel calciomercato di gennaio, il Napoli si prepara a lasciarlo andare laddove troverà più spazio per mettersi in mostra.

Calciomercato Napoli, dall'Everton al Wolfsburg: occhi su Gabbiaidini

Nonostante alcune prestazioni opache, Gabbiadini gode ancora dell'interesse degli osservatori internazionali. Le ultime notizie sul calciomercato Napoli parlano infatti di svariate squadre di Premier League e Bundesliga pronte a presentare l'offerta giusta per convincere De Laurentiis. Come anticipato da Calciomercato.it, di recente si è fatto avanti l'Everton, che è arrivato a offrire 17 milioni di euro più un'eventuale percentuale sulla futura cessione in favore del club partenopeo.

Tuttavia, sono molti altri i club su Gabbiadini. Si va dalle tedesche Amburgo, Schalke 04 e Wolfsburg alle inglesi Crystal Palace, Southampton e Stoke City, passando per i francesi del Marsiglia e la Lazio. Nonostante una leggera svalutazione, il Napoli potrebbe acconsentire alla cessione anche per meno di 22 milioni di euro (cifra richiesta da De Laurentiis).