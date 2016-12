Calciomercato, classifica Sassuolo da incubo. E il futuro di Di Francesco...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO / Il Sassuolo ora trema. Il club neroverde è la sorpresa negativa di questa prima parte di stagione 2016/2017 in Serie A e la classifica sta lì a ricordarlo impietosamente: la formazione allenata da Eusebio Di Francesco è al sedicesimo posto, con soli 17 punti conquistati in 18 partite (sarebbero 20 senza i 3 punti di penalizzazione).

La sconfitta subita in rimonta contro il Cagliari non fa che acuire la crisi, tanto che lo stesso allenatore ha ammesso nel post-partita: "Abbiamo perso la testa". Le voci su un possibile esonero di Di Francesco, per il momento, sono ancora flebili sussurri. Squinzi, del resto, ricorda il precedente: l'allenatore di Pescara fu già esonerato (e poi richiamato) nel 2014, e proprio da lì nacque la 'favola' neroverde. Di Francesco, inoltre, ha l'alibi infortuni: mai come quest'anno, il Sassuolo è stato falcidiato dai problemi fisici.

Calciomercato Roma, Di Francesco 'salta' a Sassuolo? C'è lui per il dopo Spalletti

Sul calciomercato degli allenatori spiccano in ottica Sassuolo le soluzioni Zenga, De Canio, Reja e De Biasi, su cui c'è anche il Cagliari. Prima di decretare l'esonero, però, la società neroverde dovrà pensarci a lungo. Nel destino di Di Francesco, infatti, sembra già esserci scritto l'approdo in una big: il suo nome è tra i papabili candidati in ottica calciomercato Roma in caso di divorzio con Spalletti a giugno.