Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Mandzukic: quanti intrecci col Milan!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

23/12/2016 08:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA LAPADULA / Oggi, venerdì 23 dicembre 2106, a Doha, si disputerà la Supercoppa italiana tra la Juventus ed il Milan, due squadre storicamente rivali in campo e sul calciomercato, Sono tanti i protagonisti sull'asse calciomercato Juventus-Milan. Il primo nome della lista, ovviamente, è quello di Gianluigi Donnarumma: i tifosi rossoneri, in attesa del closing con i cinesi e del rinnovo del contratto del giovane e talentuoso portiere assistito da Mino Raiola, temono un inserimento della Juve ma Beppe Marotta, nelle scorse ore, ha escluso questa possibilità. Sarà vero?

Calciomercato Juventus e Milan, quanti intrecci da Donnarumma a Mandzukic!

Nella rosa del Milan spicca De Sciglio tra gli obiettivi concreti della Juventus. E c'è un ex bianconero, vicino (anche nel recente passato) al ritorno: è Lapadula, alla Juve dai 5 fino ai 13 anni prima di essere 'tagliato' (anche) perché alla dirigenza bianconera non piacevano i suoi brutti voti a scuola. Quest'estate sembrava nuovamente vicino alla 'Vecchia Signora', ma poi è arrivato Galliani con l'offerta giusta.

All'amministratore delegato rossonero, invece, non è riuscito il colpo Sturaro, fresco di rinnovo con la Juventus ed obiettivo di lunga data del Milan fin dai tempi del Genoa. Per il futuro (estate 2017), il club rossonero resta vigile e controlla a distanza le situazioni Lichtsteiner e Mario Mandzukic (il 'dopo' Bacca?). In caso di divorzio dalla Juve, la soluzione Milan non va sottovalutata.