Calciomercato Milan, dall'Inghilterra: nuovo assalto da Londra a Bacca

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

23/12/2016 07:50

CALCIOMERCATO MILAN BACCA / In casa calciomercato Milan continua a tenere banco il futuro di Carlos Bacca, al quale di recente l'allenatore Vincenzo Montella ha preferito in diverse occasioni Lapadula. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Daily Mirror', il West Ham, che aveva già raggiunto un accordo con la dirigenza rossonera in estate per l'acquisto del giocatore a 30 milioni di euro (poi non andato in porto per volontà dello stesso calciatore), è pronto a tornare alla carica a gennaio.

Calciomercato Milan, Bacca-West Ham: la conferma di Bilic

L'allenatore Bilic ha commentato così le indiscrezioni di calciomercato: "Ci abbiamo provato. Era veramente uno dei nostri obiettivi estivi, ma l'affare non è andato in porto per alcune questioni e lui ha deciso di restare al Milan. E' ancora lì, ma non gioca molto e anche questo è un problema".