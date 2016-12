LA MOVIOLA DI CM.IT: Gol irregolare di Insigne, mancano rigori a Inter e Lazio

Lorenzo Bettoni @lorebetto

23/12/2016 07:40

MOVIOLA, INSIGNE MAZZOLENI / MILANO – Giornata nella media per i fischietti italiani prima di Natale, se si escludono le seratacce di Tagliavento e Mazzoleni. Il primo azzecca solo il rigore concesso al Napoli nel finale, mentre Mazzoleni non vede due rigori per l’Inter e uno per la Lazio. Piccoli errori qua e la: Massa annulla un gol al Pescara ma poi è bravo a vedere il rigore per gli abruzzesi nel finale. Dubbi per il rosso a Pellegrini in Cagliari-Sassuolo, decisione al limite.

ATALANTA-EMPOLI 2-1, arbitro Fabbri 6 – Non c’è il giallo a Marilungo che in tackle prende il pallone e non l’avversario. Bene invece poco dopo quando non concede il rigore all’Atalanta per fallo di Skorupski su Petagna

INTER-LAZIO 3-0, arbitro Mazzoleni 5 – Sbaglia tanto, quasi tutto. Nel primo tempo non vede una manata di D’Ambrosio a Lulic: meriterebbe il rosso. Nella ripresa non vede due rigori per l’Inter (prima Basta su Icardi e poi Biglia sempre sull’argentino). Anche il fallo di D’Ambrosio su Parolo, però, è da rigore, così come una manata di De Vrij su Icardi meriterebbe il rosso.

CAGLIARI-SASSUOLO 4-3, arbitro Celi 5,5 – Dubbi sul rosso a Pellegrini dopo soli 35’. L’intervento è duro e la dinamica del fallo non depone a favore del centrocampista del Sassuolo, ma per come stava andando la partita forse il rosso diretto è un po’ esagerato.

FIORENTINA-NAPOLI 3-3, arbitro Tagliavento 4,5 – Azzecca solo il rigore nel finale per il Napoli. Prima c’era stato il gol di Insigne, splendido, ma nato da posizione di fuorigioco. Poi, invece, Kalinic meriterebbe il secondo giallo per simulazione. Il croato ammette di non aver subito fallo, ma questo non basterebbe comunque ad assolverlo. Per Tagliavento si.

PALERMO-PESCARA 1-1, arbitro Massa 5 – Gestione non perfetta della partita. In più annulla il gol del pareggio a Fornasier. Risolve parzialmente assegnando il rigore nel finale a favore degli uomini di Oddo.

ROMA-CHIEVO 3-1, arbitro Calvarese 6 – Lascia correre molto il gioco. Non ci sono episodi clamorosi e su quelli al limite sembra vedere bene.

SAMPDORIA-UDINESE 0-0, arbitro Gavillucci 6 – Proteste della Samp al 26’ per fallo di Samir su Muriel. Vede bene l’arbitro di Latina non concedendo il rigore ai blucerchiati. Buona anche la gestione generale della gara.

TORINO-GENOA 1-0, arbitro Maresca 6 – C’è fallo di Cofie su Belotti ma lui lascia correre per il vantaggio, sbagliando, perché Benassi è mal posizionato sullo sviluppo dell’azione. Giusto invece il giallo per simulazione a Belotti.