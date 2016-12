ZONA MISTA - Palermo-Pescara, Gazzi: "Non ci arrendiamo. Abbiamo bisogno dei tifosi"

Giorgio Musso

23/12/2016 00:36

PALERMO PESCARA GAZZI / Il centrocampista del Palermo, Gazzi, intervenuto in zona mista al termine del match contro il Pescara, ha parlati ai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it, commentando così il pareggio: "Dispiace che il gol sia arrivato nel recupero ma l'impegno da parte di tutti c'è stato. Abbiamo dato continuità, dispiace solo non aver vinto. Non ci arrendiamo, sarà un campionato molto lungo: dopo la sosta dobbiamo ripartire dalle ultime prestazioni positive. Il pubblico per noi è fondamentale, abbiamo bisogno della spinta dei nostri tifosi, visto che ad inizio stagione c'era poco entusiasmo per i motivi che tutti sappiamo. Ora ci riposeremo e poi durante lo sosta cercheremo di migliorare nelle cose dove siamo ancora fragili".