IL PAGELLONE DI CALCIOMERCATO.IT: Fenomeno Bernardeschi, Salcedo rovina la festa

Lorenzo Bettoni @lorebetto

23/12/2016 07:30

PAGELLONE BERNARDESCHI SALCEDO / MILANO – Il turno natalizio regala gol e spettacolo. La Roma avvicina la Juventus che però deve recuperare il turno odierno contro il Crotone. Grande punizione di El Shaarawy che riacciuffa il momentaneo vantaggio del Chievo, poi ci pensano Dzeko e Perotti. L’Inter si porta a cinque punti dalla Champions (ma il Milan ha una partita in meno) grazie ai gol di Banega e Icardi che abbattono la Lazio. Spettacolare Fiorentina-Napoli che termina letteralmente all’ultimo tiro col rigore realizzato da Gabbiadini e causato da Salcedo. Tanti gol anche a Cagliari dove i sardi recuperano due gol al Sassuolo e vincono 4-3 grazie a una prova top di Farias. Segna Belotti nella vittoria per 1-0 del Torino sul Genoa, mentre pareggiano Pescara e Palermo (1-1), Samp e Udinese (0-0). Nel match del martedì vittoria per 2-1 dell’Atalanta sull’Empoli.

TOP

Kessie (Atalanta) – Entra e cambia la partita. Impegna subito Skorupski. E’ un po’ troppo morbido in occasione del gol dell’Empoli ma è lui a pareggiare i conti con un gran destro prima di propiziare il gol vittoria di D’Alesssandro a tempo scaduto. Di un’altra categoria. VOTO 7,5



El Shaarawy (Roma) – Trova il riscatto che stava cercando con un gol su calcio di punizione che porta il match contro il Chievo sul pari. Nella ripresa s’inventa l’assist per il gol di Dzeko praticamente dal nulla. Il migliore in campo all’Olimpico. VOTO 7,5



Icardi (Inter) – Segna sempre lui. Il suo primo centro di giornata è il colpo del definitivo KO della Lazio. La sua incornata è un capolavoro firmato da un attaccante vero. Chiude i conti su assist di Banega e l’Inter argentina vola a -5 dalla Champions. VOTO 7,5



Farias (Cagliari) – Decisivo nella vittoria per 4-3 del Cagliari sul Sassuolo. Manda in porta Borriello che accorcia le distanze portando i sardi sul 2-3 prima di pareggiare e superare la squadra di Di Francesco segnando due gol. Uomo in più. VOTO 8



Bernardeschi (Fiorentina) – Il migliore giocatore della giornata. Trova sempre lo spazio giusto tra i centrocampisti e i difensori del Napoli. Il primo gol è propiziato dalla deviazione della barriera, ma il secondo di mancino e l’assist per Zarate sono cose che si vedono raramente. VOTO 8



FLOP

Munoz (Genoa) – Belotti e Iago Falque gli vanno via spesso. Il primo di forza, il secondo con tecnica e velocità. L’ex Palermo soffre per tutta la partita e capitola nel momento chiave quando si stacca dalla marcatura di Belotti. VOTO 5



Reina (Napoli) – Errore di posizionamento sul secondo gol di Bernardeschi, mentre la prima rete del viola era stata propiziata da una deviazione della barriera. Stagione di troppi bassi e non molti alti. I tifosi del Napoli sperano in un 2017 migliore di questo finale di 2016. VOTO 5



Salah (Roma) – Sta ancora cercando la miglior forma ma diventa un avversario facile per i difensori del Chievo. Non crea praticamente nulla. Quando all’ 82’ entra Perotti si guadagna e realizza il rigore decisivo chiudendo la partita. Adesso volta in Coppa d’Africa con l’Egitto. VOTO 4,5



Cosic (Empoli) – Gomez lo punta sempre e lo salta spesso. Gestisce male la velocità del Papu che dalle sue parti fa quello che vuole. Si accartoccia in piena area insieme al resto della sua difesa e D’Alessandro buca i toscani nel finale. VOTO 4,5



Salcedo (Fiorentina) – Rovina la festa della Fiorentina all’ultimo affondo possibile del Napoli causando il rigore che Gabbiadini realizza a tempo scaduto. Il fallo da rigore è la goccia che fa traboccare il vaso visto che il suo incontro è stato pieno di incertezze. VOTO 4,5