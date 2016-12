Calciomercato Palermo, Corini: "La società sa cosa voglio"

Giorgio Musso

23/12/2016 00:24

CALCIOMERCATO PALERMO CORINI / Intervenuto in conferenza stampa nel post gara di Palermo-Pescara, il tecnico dei rosanero Corini ha fatto il punto sul calciomercato. Ecco le sue parole raccolte dagli inviati di Calciomercato.it: "Il quadro è chiaro, io ho detto alla società quali sono le mie esigenze nei vari ruoli. C'è la volontà della società di intervenire, sarà il club a muoversi sul mercato e a decidere sui giocatori che eventualmente arriveranno. Quella di gennaio è una sessione difficile e complicata: la società è consapevole della situazione che si è venuta a creare in questi mesi e insieme ci confronteremo su come intervenire".