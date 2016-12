23/12/2016 03:18

REAL SOCIEDAD CALAVERA / La Real Sociedad dovrà fare a meno per diverrso tempo di Carlos Martinez: un infortunio costringerà il difensore a stare lontano dal terreno di gioco per diversi mesi e il club si guarda intorno. Come riferisce 'sport.es', il nome prescelto per la retroguardia è quello di Jordi Calavera, 21 anni, del Lugo.

B.D.S.