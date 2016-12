Fiorentina-Napoli, Bernardeschi: "Che emozione giocare in viola. Sarri? Lo ringrazio"

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

22/12/2016 23:54

FIORENTINA BERNARDESCHI / Federico Bernardeschi è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la meravigliosa prestazione nel 3-3 della sua Fiorentina con il Napoli. Queste le parole del numero 10 viola: "Sicuramente è una grande emozione giocare per la Fiorentina, io stasera sono un po' amareggiato per quel rigore all'ultimo secondo ma sono orgoglioso di giocare qui con questa squadra, compagni e mister. Abbiamo un carattere incredibile, ci godiamo vacanze meritate. Volevamo chiudere con una vittoria ma siamo comunque orgogliosi. Colgo l'occasione per ringraziare Sarri, lui sa quanta stima ho di lui".

TALENTI ITALIANI - "Credo che sia un'impronta di tanti giovani e questa Italia sta crescendo tanto. Si può fare bene in futuro: siamo tanti e siamo fiduciosi. Sappiamo quanto siamo orgogliosi a giocare per la Nazionale. Aspettiamo il nostro momento".