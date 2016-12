22/12/2016 23:53

CALCIOMERCATO FIORENTINA DELLA VALLE / Nessuno acquisto. La Fiorentina non si muoverà sul mercato a gennaio. Ad ammetterlo - come riporta 'Premium Sport' - è stato Andrea Della Valle: "Non credo che abbiamo bisogno di rinforzi, stiamo già bene così. Sono ottimista per il futuro".

M.S.