ZONA MISTA - Roma-Chievo, Vermaelen scaccia i cattivi pensieri

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline) / B.D.S.

22/12/2016 23:42

ROMA CHIEVO VERMAELEN / Dopo il successo della Roma in rimonta contro il Chievo, il difensore belga Thomas Vermaelen ha parlato ai giornalisti presenti in zona mista, tra i quali anche l'inviato di Calciomercato.it: "Siamo contenti per la vittoria, era una partita complicata. Nella ripresa abbiamo gestito meglio la situazione. Mi trovo bene sia in una difesa a 3 che a 4. Mi sento bene fisicamente, mi sono allenato regolarmente nelle ultime settimane e non vedo l'ora di affrontare la seconda parte della stagione".