Cagliari-Sassuolo, Rastelli: "C'è sempre speranza. Comprendo rabbia di Dessena"

22/12/2016 23:41

CAGLIARI SASSUOLO RASTELLI / Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, ha parlato con 'Rai Sport' dopo la rocambolesca vittoria dei suoi ragazzi contro il Sassuolo: "C'era la speranza di trovare almeno il pareggio quando eravamo sotto, siamo stati bravi anche a ribaltarla. Reazioni di Dessena? Ci teneva molto a questa partita perché eravamo stati in ritiro ed il clima era teso, Daniele tiene molto a questa maglia per lui Cagliari è la sua seconda città. Io devo fare delle scelte e Borriello in quel momento era l'opzione più adatta, capisco Dessena, anche io sono stato calciatore".

O.P.