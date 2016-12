Palermo-Pescara, Corini: "Credo nella salvezza. Sarà un campionato complicato"

Dall'inviato Giorgio Musso

22/12/2016 23:43

PALERMO-PESCARA CORINI / Il pareggio incassato in extremis da parte del Pescara ha rovinato la serata di Eugenio Corini, allenatore del Palermo. Queste le sue parole rilasciate dopo la sfida nell'impianto siciliano dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it: "Quando non fai il secondo gol la gara resta sempre aperta. Eravamo ad un centimetro da una vittoria d'oro, che sarebbe stata fondamentale per il campionato. Purtroppo poi è arrivato questo rigore e negli ultimi due minuti abbiamo visto i fantasmi. La delusione è tanta, ma il calcio è così e dopo la sosta dobbiamo subito reagire: ci aspetta un altro scontro diretto importante. Il mio bilancio di questi 22 giorni è positivo: abbiamo riacceso la fiammella della speranza, quando sono arrivato ho trovato una squadra e un ambiente con il morale a terra. Sarà un campionato complicato, ma io e i ragazzi crediamo tantissimo nella salvezza"".