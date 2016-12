dall'inviato Antonio Papa

22/12/2016 23:38

NAPOLI CHIRICHES CONDIZIONI / Dopo l'uscita 43' della sfida con la Fiorentina per infortunio, le condizioni di Vlad Chiriches hanno subito messo in apprensione Maurizio Sarri e i tifosi del Napoli. Secondo quanto raccolto dagli inviati di Calciomercato.it, però, il difensore romeno non ha alcun problema a deambulare e cammina regolarmente senza l'ausilio di stampelle.

M.Fu.