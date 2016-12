22/12/2016 23:27

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Al termine di Roma-Chievo, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport'. In studio Luca Toni ha chiesto al tecnico giallorosso di convincere Iturbe ad andare al Verona. Ecco la risposta dell'allenatore: "Secondo me può giocare anche nella Roma - afferma Spalletti - Se non trova spazio è colpa mia, non sua perché è un calciatore di grandissimo valore".

M.S.