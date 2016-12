Sampdoria-Udinese, Giampaolo: "Obiettivi chiari, altri discorsi non fanno per noi"

22/12/2016 23:27

SAMPDORIA UDINESE GIAMPAOLO / Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato a 'Rai Sport' dopo il pareggio dei blucerchiati contro l'Udinese. Il suo commento: "E' stata una partita molto difficile con un campo pesante ed un avversario in salute. Siamo stati bravissimi a concedere poco, come risultato lo 0-0 non può entusiasmare i tifosi, ma penso che siamo stati bravi in una gara ostica. In generale direi che è stata una buona prestazione dei ragazzi. La nostra missione è quella di valorizzare i giovani che abbiamo tramite un calcio discreto che riesca ad entrare nel cuore della gente; meritiamo i punti che abbiamo. Altri discorsi direi che non sono per noi".

