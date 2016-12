ZONA MISTA - Roma-Chievo, Bruno Peres 'gufa' la Juventus: "Noi vinciamo, poi..."

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline) / B.D.S.

ROMA CHIEVO BRUNO PERES / Dopo il successo della Roma contro il Chievo, il terzino giallorosso Bruno Peres ha parlato a 'Premium Sport' delle news Roma dopo l'ultima gara del 2016: "Serata perfetta? Sì, è una vittoria importante per noi, non era facile come sempre accade con le squadre chiuse. Nel primo tempo abbiamo commesso uno sbaglio, ma abbiamo rimontato ed è una vittoria importante".

JUVENTUS - Il brasiliano si sofferma sulla rincorsa alla Juventus e dimostra di credere ancora alla rimonta: "Cosa ci manca? Vincere tutte le partite come fa la Juventus. Abbiamo trovato la strada giusta, la mentalità corretta. Possiamo fare il nostro e tifare perché loro perdano colpi. Tifosi? Anche loro sapevamo che era imporante qquesta vittoria e il sostegno che ci hanno dato è stato importante. Abbiamo regalato un bel Natale e un buon capodanno ai nostri tifosi".

MIGLIORARE - "Bisogna migliorare sempre, non accontentarsi. Lo dice sempre il mister, in fase difensiva devo migliorare: mi sto impegnando e ascolto quello che mi dice per crescere".

ZONA MISTA - Successivamente in zona mista, ai giornalisti presenti tra i quali l'inviato di Calciomercato.it, Bruno Peres ha aggiunto: "I fischi? E' normale, i tifosi vogliono che vinciamo e possono contestare. Dobbiamo fare il nostro meglio. Sapevo che sarebbe stato difficile l'approccio con questo ambiente. Non si può mollare un attimo, bisogna cercare di essere sempre più brillante. Il campionato è ancora aperto, dobbiamo fare pressione sulla Juve. La sconfitta contro di loro? Abbiamo giocato bene, è un peccato non aver vinto. Dobbiamo evitare di sbagliare e tifare affinché loro sbaglino".